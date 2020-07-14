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Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус

Сохранность данных будет гарантирована, а сферу применения слепков расширят на суды, медицину и образование
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус
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2020-07-12 11:08:12
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Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют наделить статусом государственной по аналогии с Госуслугами и ЕСИА. Об этом «Известиям» рассказали в Минкомсвязи и «Ростелекоме», который выступает оператором системы. Их представители пояснили, что сохранность слепков лица и голоса россиян будет гарантирована государством, а сферу применения биометрии расширят на образовательные, медицинские и муниципальные услуги. Когда система приобретет статус государственной, россияне будут больше ей доверять, а наполнение базы ускорится, полагают эксперты.

Биометрическая ГИС

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Вопрос о переводе ЕБС, в которой хранятся слепки лица и голоса более 140 тыс. россиян, в статус государственной информационной системы (ГИС) сейчас рассматривается, сообщили «Известиям» в Минкомсвязи. В ведомстве пояснили, что для пользователей этот статус означает гарантию сохранности данных на уровне государства, а также повышение удобства использования и безопасности сервисов.

Сейчас обсуждается вариант государственно-частного партнерства, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». В компании пояснили, что в этом случае права собственности на ЕБС передаются государству, а оператор остается прежним.

— На базе единой биометрической системы будут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществляться доступ к персональным данным и совершаться юридически значимые действия. Единая биометрическая система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов, — пояснили в Ростелекоме.

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распознавание лица
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Ранее «Известия» писали, что слепки лица и голоса из ЕБС планируется использовать в эксперименте с «Цифровым паспортом».

Справка «Известий»

ЕБС была запущена 1 июля 2018 года. Инициатором ее создания стал Центробанк. Система предназначалась для повышения доступности финансовых услуг через удаленную идентификацию клиента. Граждане, сдавшие слепки лица и голоса в ЕБС, могут открыть счет в любой кредитной организации без посещения офиса. Сбор биометрии должны были организовать банки в каждом отделении.

При изменении статуса единой биометрической системы и дальнейшем расширении сфер ее применения, скорость наполнения и количество регистраций значительно увеличатся, рассчитывают в «Ростелекоме». В компании добавили, что сейчас сфокусированы на использовании существующих биометрических модальностей: лица и голоса, поскольку здесь уже выстроена регистрации данных, а применение не требует какого-то специального оборудования. Однако также рассматривается возможность применения новых модальностей для отдельных сценариев, например распознавание по рисунку вен ладони.

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биометрия
Фото: РИА Новости/Артур Есаянц

В Центробанке оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, сколько кредитных организаций уже предоставляют свои услуги через ЕБС.

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Сдавать и пользоваться

Перевод ЕБС в статус ГИС расширит возможности по наполнению базы за счет использования государственных услуг, а также популяризует биометрию среди граждан, уверены в ВТБ. В банке напомнили, что сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 70 млн человек. Тогда как число слепков в биометрической базе исчисляется лишь десятками тысяч.

— Перед всеми участниками проекта стоит важная задача по повышению доступности услуг, используемых с помощью ЕБС, и расширению их палитры. Когда благодаря биометрии можно будет в каждом втором банке открыть счет, получить госуслугу, арендовать машину либо отель без паспорта — граждане немедленно оценят этот сервис, — считает управляющий директор департамента операционной модели и регионального развития Газпромбанка Лада Викман.

Банковские услуги и так в достаточной степени доступны: значительную часть из них клиент может получить в организации, где уже прошел первичную идентификацию. Чтобы стимулировать граждан обзаводиться биометрическим профилем, нужно расширять перечень услуг — например, позволить делать запросы на получение справок и документов, результатов медицинского обследования, при сдаче экзаменов, для оплаты проезда на транспорте, согласна руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Ольга Алексюк.

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биометрия
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Наделение ЕБС статусом государственной системы — достаточно стандартный шаг: аналогичным образом поступило множество других стран, развивающих дистанционные методы заключения финансовых контрактов, знает директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский. По его словам, это позволит государству создать единый источник хранения и идентификации биометрических профилей.

Проблема биометрии скорее лежит в области доверия к этому кейсу со стороны населения: клиенты боятся утечки данных, а также их неправомерного использования, поскольку поменять лицо невозможно, знает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Среди прочего, россияне опасаются и тотального контроля. По словам эксперта, когда эти страхи искоренятся, то эта система постепенно станет стандартной частью жизни.

Биометрия со временем получит широкое развитие — это технологический прогресс, который нельзя остановить, уверен директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его словам, главная задача будет состоять в обеспечении безопасности при обработке и хранении данных. В «Ростелекоме» не раз отмечали, что слепки защищены криптографией и хранятся в базе в виде зашифрованного числового кода: даже если он попадет в руки мошенников, восстановить по цифровым значениям изображение лица и запись голоса будет невозможно.

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