Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус

Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют наделить статусом государственной по аналогии с Госуслугами и ЕСИА. Об этом «Известиям» рассказали в Минкомсвязи и «Ростелекоме», который выступает оператором системы . Их представители пояснили, что сохранность слепков лица и голоса россиян будет гарантирована государством, а сферу применения биометрии расширят на образовательные, медицинские и муниципальные услуги . Когда система приобретет статус государственной, россияне будут больше ей доверять, а наполнение базы ускорится , полагают эксперты.

Биометрическая ГИС

Вопрос о переводе ЕБС, в которой хранятся слепки лица и голоса более 140 тыс. россиян, в статус государственной информационной системы (ГИС) сейчас рассматривается, сообщили «Известиям» в Минкомсвязи. В ведомстве пояснили, что для пользователей этот статус означает гарантию сохранности данных на уровне государства, а также повышение удобства использования и безопасности сервисов.

Сейчас обсуждается вариант государственно-частного партнерства, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». В компании пояснили, что в этом случае права собственности на ЕБС передаются государству, а оператор остается прежним.

— На базе единой биометрической системы будут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществляться доступ к персональным данным и совершаться юридически значимые действия . Единая биометрическая система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов, — пояснили в Ростелекоме.

э2 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Ранее «Известия» писали, что слепки лица и голоса из ЕБС планируется использовать в эксперименте с «Цифровым паспортом».

Справка «Известий» ЕБС была запущена 1 июля 2018 года. Инициатором ее создания стал Центробанк. Система предназначалась для повышения доступности финансовых услуг через удаленную идентификацию клиента. Граждане, сдавшие слепки лица и голоса в ЕБС, могут открыть счет в любой кредитной организации без посещения офиса. Сбор биометрии должны были организовать банки в каждом отделении.

При изменении статуса единой биометрической системы и дальнейшем расширении сфер ее применения, скорость наполнения и количество регистраций значительно увеличатся, рассчитывают в «Ростелекоме» . В компании добавили, что сейчас сфокусированы на использовании существующих биометрических модальностей: лица и голоса, поскольку здесь уже выстроена регистрации данных, а применение не требует какого-то специального оборудования. Однако также рассматривается возможность применения новых модальностей для отдельных сценариев, например распознавание по рисунку вен ладони.

Э3 Фото: РИА Новости/Артур Есаянц

В Центробанке оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, сколько кредитных организаций уже предоставляют свои услуги через ЕБС.

Сдавать и пользоваться

Перевод ЕБС в статус ГИС расширит возможности по наполнению базы за счет использования государственных услуг, а также популяризует биометрию среди граждан, уверены в ВТБ . В банке напомнили, что сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 70 млн человек. Тогда как число слепков в биометрической базе исчисляется лишь десятками тысяч.

— Перед всеми участниками проекта стоит важная задача по повышению доступности услуг, используемых с помощью ЕБС, и расширению их палитры. Когда благодаря биометрии можно будет в каждом втором банке открыть счет, получить госуслугу, арендовать машину либо отель без паспорта — граждане немедленно оценят этот сервис, — считает управляющий директор департамента операционной модели и регионального развития Газпромбанка Лада Викман.

Банковские услуги и так в достаточной степени доступны : значительную часть из них клиент может получить в организации, где уже прошел первичную идентификацию . Чтобы стимулировать граждан обзаводиться биометрическим профилем, нужно расширять перечень услуг — например, позволить делать запросы на получение справок и документов, результатов медицинского обследования, при сдаче экзаменов, для оплаты проезда на транспорте , согласна руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Ольга Алексюк.

э1 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Наделение ЕБС статусом государственной системы — достаточно стандартный шаг: аналогичным образом поступило множество других стран, развивающих дистанционные методы заключения финансовых контрактов , знает директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский. По его словам, это позволит государству создать единый источник хранения и идентификации биометрических профилей.

Проблема биометрии скорее лежит в области доверия к этому кейсу со стороны населения: клиенты боятся утечки данных, а также их неправомерного использования , поскольку поменять лицо невозможно, знает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Среди прочего, россияне опасаются и тотального контроля. По словам эксперта, когда эти страхи искоренятся, то эта система постепенно станет стандартной частью жизни.