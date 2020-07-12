«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» обыграл московскую команду «Спартак» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Матч, который проходил в Сочи 11 июля, закончился со счетом 1:0. Гол в свои ворота на 24-й минуте забил защитник Павел Маслов, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

Лучшим игроком был признан капитан красно-белых Георгий Джикия.

Таким образом, в турнирной таблице «Сочи» и «Спартак» расположились на девятой и десятой позициях соответственно, набрав по 33 очка.

Отмечается, что игру пропустил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации, которую он получил после конфликта с арбитром в матче красно-белых с «Локомотивом». Его обязанности выполнял тренер Андреас Хинкель.

Ранее в субботу грозненский «Ахмат» сыграл вничью с петербургским «Зенитом».

На седьмой минуте «Ахмат» вывел вперед капитан команды Олег Иванов. Ответный гол забил на 22-й минуте зенитовец Себастьян Дриусси. Итоговый счет — 1:1.