Соловьев прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.

Соответствующая информация ранее появилась в СМИ.

«Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?», — заявил он в эфире своего YouTube-канала в субботу, 11 июля.

Также Соловьев поинтересовался, в чем именно заключается проблема. После этого телеведущий связался с адвокатом семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александром Добровинским и спросил, намерен ли тот «кидать в него камень», когда журналиста задержат сотрудники правоохранительных органов и поведут в тюрьму по заявлению Пашаева.

Добровинский, в свою очередь, пообещал защитить Соловьева.

5 июля Соловьев в эфире программы «СоловьевLIVE» показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, найдены следы ДНК актера. Тем самым экспертиза подтвердила, что за рулем в момент аварии находился Ефремов.

При этом телеведущий не стал уточнять, каким образом документ оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице. Его похоронили 11 июня.

Очевидцы, заснявшие поведение актера после аварии на видео, утверждали, что он был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.