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Трампа обвинили в «исторической» коррупции после смягчения приговора Стоуну

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии сенатор от штата Юта Митт Ромни 11 июля обвинил американского лидера Дональда Трампа в коррупции, после того как тот смягчил приговор своему экс-советнику Роджеру Стоуну.

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«Беспрецедентная историческая коррупция: американский президент смягчает приговор лицу, осужденному присяжными за лживую защиту самого президента», — написал Ромни в своем Twitter.

Трамп пока оставил без комментариев это высказывание Ромни.

Президент США принял решение смягчить приговор Стоуну, который был осужден в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, ранее 11 июля. Это распоряжение главы государства позволит бывшему советнику избежать отбытия тюремного заключения.

По мнению Трампа, Стоун был мишенью незаконной охоты на ведьм, за которой стояли бывший вице-президент США Джо Байден и экс-глава государства Барак Обама.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний конгрессу США о взаимодействии с сайтом WikiLeaks и угрозах свидетелю в 2016 году. Вместе с тем в марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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