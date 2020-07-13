Мафия с рейтингом «ААА»: итальянские бандиты покорили финансовый рынок

В Евросоюзе разразился финансовый скандал: выяснилось, что институциональные инвесторы, включая банки и пенсионные фонды, вкладывали деньги в облигации, выпущенные итальянской мафией. Сделки сопровождала ведущая аудиторско-консалтинговая группа EY, и никто из покупателей не заподозрил подвоха. Или не захотел замечать. Подробности — в материале «Известий».

«Ндрангета» (название происходит от греческого слова ἀνδραγαθία, которое можно перевести как «героизм» или «доблесть»), базирующаяся на полуострове Калабрия, исторически являлась одной из крупнейших преступных группировок Италии. После того как сицилийская мафия была в значительной степени разгромлена десятилетиями отчаянной борьбы со стороны государства, причем не только итальянского, группировка смогла перехватить ведущую роль в торговле наркотиками, взаимодействуя с латиноамериканскими и азиатскими поставщиками.

Преимуществом «Ндрангеты» было в первую очередь отсутствие строгой иерархии. Сетевая структура состояла из кланов, в которые не допускался никто, кроме членов семей мафиози. Из-за этого оперативная работа полиции против группировки была затруднена: внедрять в структуры своих агентов оказалось крайне сложно. Тем временем возможности организации и сферы ее деятельности продолжали расширяться. К 2010-м годам ее ежегодный оборот составил от € 4 4 млрд до € 55 млрд.

Хотя торговля наркотиками и оружием была и остается ключевым источником доходов для «Ндрангеты», группировка не гнушалась и более «цивильными» бизнесами в разных сферах. Таковой стала, например, сфера здравоохранения Италии, в первую очередь на юге страны. Для этого были созданы многочисленные легальные фирмы, которые занялись предоставлением услуг государственным медицинским учреждениям. Параллельно такие фирмы получали доступ к базе данных больниц и зачастую узнавали о том, кто из пациентов умер, раньше родственников этих людей. Дальше принадлежащие местной мафии ритуальные службы уговаривали родственников, используя все доступные методы, выбрать именно их фирму для отправления умершего в последний путь.

Мафия с рейтингом ААА Фото: Global Look Press/Cozzoli/Fotogramma

Весь этот бизнес и сам по себе оказывался весьма прибыльным, но времена меняются и вместе с ними меняется организованная преступность. О «финансиализации», когда буквально все в экономике превращается в долг или другой финансовый инструмент, в последнее время не говорил только ленивый. Вот и «Ндрангета» решила зарабатывать деньги по-современному.

Расследование британской газеты The Financial Times показало, что подразделения преступной группировки нашли весьма изящный способ получать деньги на финансовом рынке. Многочисленные легальные фирмы мафиозного происхождения, работавшие с государственными службами здравоохранения, получали от них определенные заказы. По многим из них возникала задолженность в виде неоплаченных счетов.

Согласно законам Евросоюза при условии, если соответствующие счета не оплачиваются на протяжении определенного промежутка времени, начисляются штрафные санкции в виде процентов. Это сделало такие счета перспективным финансовым инструментом. Вместо того чтобы идти и требовать у государственных структур деньги в суде, они решили продать их специально созданным посредническим фирмам. Те в свою очередь объединили приобретенные счета с другими активами и сделали все это обеспечением для выпущенных облигаций, которые реализовывались на финансовом рынке.

Типичным примером такой деятельности стала структура Chiron, которая приобрела неоплаченные медицинские счета на сумму € 50 млн. Одной из фирм, которая предоставляла эти счета для Chiron, была Croce Rosa Putrino, которая оказывала скорую помощь и похоронные услуги для больницы в городе Ламеция Терме в Калабрии. В 2018 году против нее было начато расследование, в ходе которого было арестовано 28 человек. Но деньги уже пошли в оборот.

Были и другие сделки. К примеру, выпускались облигации, обеспеченные активами лагеря беженцев в Калабрии, которым также управляли структуры «Ндрангеты». Администрацию лагеря в 2018 году обвинили в хищении десятков миллионов евро из средств, направляемых ЕС.

Мафия с рейтингом ААА Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Для «Ндрангеты» все эти сделки были отличным способом отмывания сомнительных средств. Торговля облигациями шла бойко, множество «инвестиционных бутиков» (небольших инвестбанков, работающих как с частными, так и с институциональными инвесторами) охотно выпускало все новые инструменты, а клиенты, желающие «диверсифицировать портфель», приобретали бумаги, дававшие неплохую доходность. В период низких ставок более или менее надежные облигации, обеспечивающие приличный процент, будут на хорошем счету.

Среди покупателей оказался Banca Generalli, один из крупнейших частных инвестиционных банков в Европе. Финансовая организация приобрела «мафиозных» бумаг более чем на миллиард евро за четыре года. Консультационные услуги ей оказывала EY, аудиторская компания из «большой четверки». Кроме того, в числе инвесторов оказались пенсионные фонды, хедж-фонды и семейные инвестиционные офисы.

Стоит отметить, что большая часть активов, являвшихся обеспечением этих облигаций, была вполне нормальной и законной. Однако способность финансистов смешивать совершенно разные классы активов в одну кучу пригодилась. Можно вспомнить ипотечные облигации в США 2000-х, когда плохие долги объединялись с хорошими и получали рейтинг «ААА», что и стало одним из спусковых крючков глобального финансового кризиса. В нашем случае бумаги не рейтинговались, но тем не менее пользовались широким спросом.

Успеху «мафиозных облигаций» поспособствовал и тот факт, что все больше молодых представителей семей, входящих в «Ндрангету», являются людьми с высшим образованием, часто финансовым. Некоторые учились в Лондонской школе экономики, а отдельные молодые мафиози даже имеют MBA. Все это позволяет им с ловкостью обращаться с самыми сложными финансовыми инструментами.

История с облигациями от «Ндрангеты» показала, что ожидания полной прозрачности от финансового мира после успешной победы над наличностью являются несколько завышенными. Хотя в последние годы ведущие государства добились немалых успехов в борьбе с офшорами и уклонением от налогов, такие архаичные (казалось бы) организации, как южноитальянские преступные кланы, все еще могут ставить в тупик правоохранительные органы и финансовых регуляторов.