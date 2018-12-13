Содом и каморра: главные лица итальянской мафии

В начале декабря полиция Италии объявила об аресте предполагаемого руководителя легендарной «Коза ностра», 80-летнего Сеттимо Минео. Характерно, что об этом его статусе стало известно лишь после пресс-конференции, проведенной правоохранителями. Обычно же имена «крестных отцов» начинают обрастать легендами, когда те еще находятся на воле. Некоторые из «первых лиц» итальянской мафии и тех, кто с ними боролся на протяжении последних десятилетий — в галерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Marco Costantino/Ropi
На самом деле, сицилийская «Коза ностра» — лишь одно из крупных мафиозных объединений, существующих в Италии. Одновременно с ней в стране действует неаполитанская «Каморра» и группировка из Калабри известная как «Ндрангета». Она, кстати, в начале XXI века считалась едва ли не самым могущественным криминальным синдикатом. На фото: арест главы одного из кланов «Ндрангеты», Антонио Пелле, в 2016 году — за пять лет до этого он сбежал из госпиталя и с тех пор скрывался в помещении, оборудованном над кабинетом в его собственном доме
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Фото: Getty Images/Franco Origlia
Поскольку мафиозные группировки представляют собой крупные объединения с тщательно продуманной структурой, борьба с ними обычно требует от полиции масштабных операций, некоторые из которых готовятся годами, а в итоге выливаются в полноценные боевые действия. На фото — карабинери проводят операцию в Палермо, 1992 год. Именно на 1990-е пришелся один из самых громких и кровопролитных антимафиозных процессов
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Фото: REUTERS
Джузеппе Нирта, глава одноименно клана, долгое время руководивший всей «Ндрангеттой», пытается плюнуть в журналистов вскоре после своего ареста в 2008 году. Его, в том числе, обвинили в организации «казни» шести итальянских граждан, которая произошла в Германии за год до задержания
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Фото: thevision.com
Одним из самых опасных мафиози современности считается глава «Новой организованной каморры» Раффаэле Кутоло по прозвищу Профессор. В 1986 году его борьбе с традиционными синдикатами в Италии даже посвятили художественный фильм. К этому моменту Кутоло уже находился за решеткой — к пожизненному сроку его приговорили еще в 1970-х, но пика своего могущества он достиг как раз после заключения. Это далеко не первый случай, когда «босс» осуществляет руководство, сидя в тюрьме
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
В задачи мафиозных боссов входит не только управление самими кланами и забота об их расширении, но и налаживание «международных контактов». Итальянские преступные синдикаты уже много лет активно действуют и в Европе, и в США, где выходцами ими была создана так называемая система «пяти семей». На фото: сотрудники ФБР ведут Винсента Азаро, предполагаемого руководителя клана Боннано, входившего в эту систему. Азаро задержали в 2014 году по обвинению в ограблении в аэропорту Джона Кеннеди. Оно произошло в 1972-м
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Фото: Global Look Press/Vittoriano Rastelli/Corbis
Члены преступных группировок нередко давили на судей и присяжных, в том числе, угрожая им или их семьям. В некоторых случаях государство даже предоставляло участникам таких процессов специальную защиту. Один из самых известных борцов с мафией и одновременно ее жертв — Джованни Фальконе, выступавший обвинителем на громких антимафиозных процессах, проходивших в Палермо в начале 1990-х
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Фото: TASS/AP/Nino Labruzzo
В 1992 году его машина (на фото) была подорвана на трассе недалеко от города. Джованни Фальконе погиб
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Фото: Getty Images/Franco Origlia
Вскоре после этого в самом Палермо был убит и судья Паоло Борселлино, который вел антимафиозные процессы. Во время нападения также погибли пять сотрудников полиции, отвечавших за его сопровождение. На фото: место убийства Паоло Борселлино, 1992 год
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Фото: Global Look Press/Battaglia/Giacomino/Ropi
Считается, что организовал успешные покушения на Джованни Фальконе и Паоло Борселлино Тото Риина, «босс боссов» «Коза ностра», на счету которого, по мнению властей, десятки заказных убийств. Риина был осужден на 26 пожизненных сроков тогда же, в 1990-х, но продолжал руководить всем синдикатом из тюрьмы. Скончался он в ноябре 2018-го, в возрасте 80 лет. Считается, что арестованный в декабре этого года Сеттимо Минео был избран преемником Риины
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