Содом и каморра: главные лица итальянской мафии

На самом деле, сицилийская «Коза ностра» — лишь одно из крупных мафиозных объединений, существующих в Италии. Одновременно с ней в стране действует неаполитанская «Каморра» и группировка из Калабри известная как «Ндрангета». Она, кстати, в начале XXI века считалась едва ли не самым могущественным криминальным синдикатом. На фото: арест главы одного из кланов «Ндрангеты», Антонио Пелле, в 2016 году — за пять лет до этого он сбежал из госпиталя и с тех пор скрывался в помещении, оборудованном над кабинетом в его собственном доме