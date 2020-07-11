Названы самые популярные вредоносы июня

Самым распространенным видом сетевых преступлений в июне стала рассылка через спам программ, позволяющих красть и шифровать данные с устройств жертв. Об этом говорится в исследовании компании Check Point.

Самым популярным оказался троян и инфостилер Agent Tesla, который крадет пароли Wi-Fi и данные из Outlook. Он оказал влияние на 3% организаций во всем мире, пишет «РИА Новости».

Второе место заняли ботнет Phorpiex, который требует выплат за личные снимки и видео с камер, и программа-майнер криптовалюты Monero XMRig. Их охват — по 2%.

В России уже второй месяц первое место занимает Emotet (рассыльщик фишинговых писем), атаковавший 6% российских организаций. Также в тройку входят RigEK (вредонос, атакующий Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight) и XMRig с охватом 6% и 5% соответственно.

Самой распространенной мобильной угрозой оказался троян-дроппер Necro, который загружает вредоносное ПО, запускает навязчивую рекламу и оформляет платные подписки. Также популярны Hiddad, дающий доступ к системе для вредоносного ПО и Lotoor, который использует уязвимости в ОС Android, чтобы получить привилегированный доступ на взломанных устройствах.

8 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что весной этого года специалисты зафиксировали рост киберпреступности.

«Более 90% успешных атак проводится с использованием методов социальной инженерии: мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох», — сказал он.