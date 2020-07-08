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Мишустин рассказал о росте активности киберпреступности в России

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что этой весной был зафиксирован рост активности киберпреступности. Об этом глава правительства рассказал 8 июля в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon–2020.

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«Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводится с использованием методов социальной инженерии: мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох», — сказал премьер.

По словам Мишустина, киберугрозы могут исходить от целых государств.

«Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, тем самым внося страны в список возможных источников угроз для цифровой безопасности», — уточнил он.

Премьер обратил внимание на то, что исследователи в области безопасности регулярно обнаруживают сложные вредоносные программы, которые специально разрабатываются с целью выведения из строя критического функционала и нанесения физического ущерба отраслям и инфраструктуре.

Он сообщил, что правительство в сотрудничестве с российскими компаниями в сфере безопасности информационных технологий проводит работу по информированию населения о киберрисках и киберугрозах. Благодаря этому удается решать многие проблемы, но при этом еще множество вопросов требует к себе внимания.

Мишустин указал, что в основе общенационального плана действий по восстановлению экономики России после кризиса лежит усиливающаяся цифровизация экономики и правительства.

«Мы радикально увеличим количество предоставляемых электронных государственных услуг и создадим принципиально новые системы поддержки цифрового бизнеса. В этих условиях одним из важнейших направлений является защита киберпространства», — добавил глава кабинета министров.

Российские компании столкнулись с ростом нарушений политики информационной безопасности, следствием которых становятся утечки информации. В апреле — мае 2020 года частота фиксируемых нарушений возросла в отдельных компаниях до пяти раз по сравнению с мартом из-за перевода сотрудников на дистанционную работу

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