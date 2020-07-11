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Эвакуированных после взрыва газа в Нижнем Новгороде разместили в школе

Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

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Фото: скриншот видео
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Телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде.

Видео предоставила пресс-служба управлении МЧС России по Новгородской области.

В ролике видно, что в нескольких квартирах взрывом выбило окна. Кроме того, на шестом этажа продолжается пожар. На месте работают спасатели и пожарные.

Из дома эвакуировали почти 30 человек.

Инцидент произошел в ночь на 11 июля в девятиэтажке на улице Краснодонцев. По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, пострадали пять человек, двое госпитализированы, их состояние не вызывает опасений у врачей.

По данным МЧС, взорвалась газоводушная смесь, после чего возникло возгорание. Пострадали три человека. Взрыв повредил межквартирные перегородки между шести и седьмым этажами. По предварительной информации, газовое оборудование в доме было исправным. Причины взрыва выясняются.

Власти решают вопрос о предоставлении временного жилья людям из пострадавшего подъезда.

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