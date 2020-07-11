Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС.

После взрыва возникло возгорание, повреждены межквартирные перекрытия. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного дома.

Спасатели эвакуировали более 120 человек.

10 июля сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Кикнут Кировской области. Погиб один человек. Из-за хлопка обрушились перекрытия первого этажа.