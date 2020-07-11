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Эксперт рассказал о главном правиле при покупке рыбы горячего копчения

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Рыбу горячего копчения не следует покупать на рынках, не оборудованных холодильниками, рассказал директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

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Он отметил, что температура хранения продукции горячего копчения составляет от 0 до +4 градусов. В ряде случаев допускается температура до +12 градусов, однако в этом случае срок хранения товара сокращается.

«Если продукция продается на рынке не из холодильника, покупать ее нельзя. Вы не знаете, сколько она там хранилась. Дело даже не в горячем копчении, она может быть просто тухлой», — рассказал Фомин радио Sputnik 11 июля.

В связи с этим главное правило при покупке рыбы горячего копчения — приобретать ее у правильно хранящих товар продавцов.

Фомин добавил, что если просто хочется поесть рыбы, лучше брать мороженую или свежую, и самому ее приготовить.

4 июля пищевой технолог перечислил ошибки при приготовлении яиц, которые влияют на безопасность блюда.

Эксперт отметил, что опасные микроорганизмы, присутствующих в яйце, устраняются только в том случае, если готовить их при температуре выше 75 градусов. При этом яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц. Использовать яйца с треснувшей скорлупой — опасно.

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