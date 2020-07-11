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Врач назвал способы восстановить легкие после коронавируса

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Вызванное коронавирусом заболевание COVID-19 сильнее всего «бьет» по работе легких. Несколько способов восстановить нормальное функционирование этого органа назвал профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

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В первую очередь специалист указал на необходимость отказаться от курения. Электронные сигареты и вейпы также подпадают под запрет.

Кроме того, важна полноценная респираторная реабилитация.

«Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи», - цитирует врача 10 июля kp.ru.

По словам специалиста, для хорошего эффекта от реабилитации важно делать упражнения не менее получаса три раза в неделю на протяжении двух месяцев.

Тренировки должны быть комплексными, сочетающими нагрузку с менее активными упражнениями.

Чтобы снизить риск ухудшения состояния легких необходимо беречься от ОРВИ, которые могут спровоцировать пневмонию, снизить риск бронхолегочных заболеваний с помощью вакцинации и опять-таки – исключить курение, подчеркнул врач.

8 июля глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о главных опасностях коронавируса. По его словам, сильнее всего инфекция сказывается на работе сердца и легких.

Министр также отметил, что после выздоровления не следует сразу приступать к тяжелым физическим нагрузкам, так как после заболевания не сразу восстанавливается функционал и жизненная емкость легких.

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