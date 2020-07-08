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Мурашко назвал наибольшую опасность коронавируса

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Коронавирусная инфекция больше всего сказывается на работе сердца и легких, заявил в среду, 8 июля, глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия - 1».

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«Мы видим, что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же, нуждаются в реабилитации. Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, — это поражение сердца, в частности миокардиты у переболевших людей», — подчеркнул министр.

Мурашко также отметил, что после выздоровления не следует сразу приступать к тяжелым физическим нагрузкам, так как перенесенное заболевание не позволяет восстановить «функционал и жизненную емкость легких».

В конце июня руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов заявил, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванного им заболевания связаны с индивидуальной генетической предрасположенностью человека.

По данным на 8 июля, в России выявлено 700 792 случая коронавируса, из них 10 667 — летальные. Всего с начала пандемии в стране выздоровели свыше 472 тыс. человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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