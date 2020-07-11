Названа опасность сжигания жиров на велосипеде

Использование езды на велосипеде в городе для сжигания жиров ультраопасно, считает фитнес-тренер Лев Гончаров.

По его словам, для эффективного процесса жиросжигания необходимо поддерживать высокий пульс — в среднем от 120 до 150 ударов сердца в минуту.

Для этого велосипедист должен передвигаться на высокой скорости, а в городе это может быть опасно, поскольку он может сшибить пешехода на тротуаре или попасть под автомобиль на проезжей части.

«Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езды не так просто», — отметил тренер в интервью радио Sputnik.

Гончаров уверен, что в городских условиях гораздо более удобно и безопасно сжигать калории при помощи пробежек или ходьбы.

8 июля стало известно, что пандемия коронавируса спровоцировала глобальный спрос на велосипеды.