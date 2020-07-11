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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

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Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Возможность возобновить авиаперелеты между странами стала реальной благодаря снижению уровня заболеваемости в России, указала она на брифинге 10 июля.

Авиасообщение начнется по принципу взаимности. В первую очередь перелеты будут разрешены в страны, где уровень выявляемости COVID-19 составляет не более 40 случаев на 100 тыс. человек. При этом среднесуточный прирост заболевших не должен быть выше 1%.

Провести переговоры и подготовить список стран, которые готовы открыть границы для россиян, а также соответствуют критериям, необходимо авиационным властям.

Голикова указала, что по прилету из стран с неблагоприятной эпидемобстановкой граждане будут отправляться на карантин. Иностранцам будет необходимо иметь справки об отсутствии коронавируса, россияне смогут сдать тесты уже на родине.

«Или, если граждане не имеют теста на COVID, до получения отрицательного результата они помещаются в обсерватор», — указала она.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

10 июля Росавиация представила план поэтапного возобновления перелетов. О готовности осуществлять международные рейсы уже заявили аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Накануне Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 государствами: девятью европейскими и четырьмя азиатскими.

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