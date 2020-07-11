НХЛ возобновит сезон 1 августа в Канаде

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит 1 августа игровой сезон – 2019/20, сообщается 10 июля на сайте лиги.

Соревнования были прерваны 12 марта на фоне пандемии коронавируса.

В соревнованиях примут участие 24 команды из обычных 16. Все матчи Восточной конференции будут проходить в Торонто, а игры Западной конференции — в Эдмонтоне. Серии будут до трех побед.

Расписание 10-дневных квалификационных игр Кубка Стэнли составлено в шахматном порядке, чтобы обеспечить непрерывные трансляции.

5 июля стало известно, что НХЛ и профсоюз лиги согласовали окончательные протоколы для возобновления соревнований.