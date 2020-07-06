НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы для возобновления сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз лиги согласовали окончательные протоколы для возобновления сезона. Об этом вечером воскресенья, 5 июля, сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в интервью Associated Press.

Пока стороны, как отметил Дэйли, продолжают обсуждать продление коллективного соглашения, которое является одним из условий возобновления матчей. Если игроки и владельцы клубов одобрят протоколы, то открытие тренировочных лагерей команд планируется на 13 июля. Затем клубы отправятся в два города, которые примут матчи турнира. Всего будут участвовать 24 команды. Ожидается, что игры возобновятся в конце июля – начале августа, обладатель Кубка Стэнли будет определен в октябре.

Заражение коронавирусной инфекцией одного из игроков не должно, по условиям протоколов, повлиять на дальнейшее выступление всей команды. Хоккеист или сотрудник с положительным результатом теста будет изолирован. Однако НХЛ предупредила, что вспышка COVID-19 может поставить под удар розыгрыш всего турнира. По прибытии команд в города, где будут проходить матчи, за ежедневное тестирование на коронавирус будет отвечать лига.

На второй фазе регламента по возобновлению, на которой в данный момент находятся команды, хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом.

5 июля в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз» коронавирусом заразились четыре игрока и участник тренерского штаба.

Регулярный чемпионат НХЛ остановили в марте из-за пандемии COVID-19. Все серии плей-офф Кубка Стэнли 2020 года будут проводиться до четырех побед, после каждого раунда команды будут посеяны заново. При этом матчи пройдут без допуска зрителей.