COVID-19 выявили у четырех хоккеистов и тренера клуба НХЛ «Сент-Луис»

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» коронавирусом заразились четыре игрока и участник тренерского штаба. Об этом на своей странице в Twitter 5 июля сообщил журналист St. Louis Post-Dispatch Джим Томас.

Вспышку инфекции в команде выявили в пятницу. После этого тренировки приостановили, а точное число заболевших так и не назвали.

Регулярный чемпионат НХЛ остановили в марте из-за пандемии COVID-19. Нынешний сезон возобновится с плей-офф, если позволит эпидемиологическая ситуация. Команды будут играть в новом формате с участием 24 клубов в двух городах.

При этом матчи пройдут без допуска зрителей.

В середине июня нападающий ХК «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что без зрителей матч больше похож на тренировку и становится скучноватым.