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Круглогодичный оздоровительный центр появится в Якутии

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В Якутии появится круглогодичный детский оздоровительный лагерь «Полярная звезда» на 350 человек, сообщает минэкономики республики. Подписано постановление правительства России о расширении ТОР «Якутия» на территорию туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика», в частности, инвестиционного проекта «Создание круглогодичного детского лагеря «Полярная звезда».

Проект реализуется с применением механизма концессионного соглашения. Расширение ТОР «Якутия» обеспечит создание дополнительно не менее 138 новых рабочих мест и привлечет не менее 1,4 млрд рублей частных инвестиций, пишет ИА SakhaNews.

Недавно на Табагинском мысе в Якутии появилась смотровая площадка, с которой открывается вид на реку Лену. Для нее был заказан специальный бинокль, позволяющий рассмотреть пейзаж.

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