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Смотровая площадка с видом на реку Лену открылась в Якутии

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На Табагинском мысе в Якутии появилась смотровая площадка, с которой открывается вид на реку Лену. Проект инициирован министром предпринимательства, торговли и туризма республики Ириной Высоких.

Спонсорскую поддержку оказал предприниматель и меценат Максим Феоктистов. Об этом сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минпреда региона.

Для создания смотровой площадки был заказан специальный бинокль, который позволит в десятки раз приблизить красоты и просторы реки. Посетители смогут изучить карту реки Лены начиная от ее истоков до самого устья и узнать, какие реки и речки впадают в нее.

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