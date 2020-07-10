Работа детских лагерей в Амурской области ограничена до 1 августа

В Амурской области оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял послабления в осуществлении некоторых видов деятельности. С 15 июля будут сняты ограничения в работе гостиниц Благовещенска и Свободного. Отменятся запреты в отношении отдельных организаций общепита Благовещенска, с условием соблюдения некоторых требований.

Будет разрешена работа аттракционов на открытом воздухе на территории Свободного, пишет asn24.ru. Продлены ограничения в работе загородных лагерей до 1 августа. Решение о приеме детей в пришкольные лагеря труда и отдыха будут принимать муниципалитеты. До 31 июля продлены сроки получения больничных листов для граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции.

Ранее, 3 июля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что детские оздоровительные кампании стартовали в 20 регионах России. По его словам, они будут запускаться, опираясь на показатели эпидемиологической ситуации регионов по COVID-19. По данным на 7 июля, более 540 детских лагерей работают в стране в настоящий момент.