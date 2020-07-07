В Минпросвещения назвали число открытых детских лагерей в России

Более 540 детских лагерей работают в России в настоящий момент. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей российского Министерства просвещения Лариса Фальковская в рамках круглого стола, посвященного запуску проекта «Родительский университет» 7 июля.

«Там, где относительно благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка», — уточнила Фальковская.

Чиновница отметила, что часть из этих лагерей работает уже как минимум неделю, при этом соблюдаются все необходимые меры безопасности, передает ТАСС. «За этим очень пристально следят все наши коллеги — начальники лагерей, медицинские работники прикреплены к организациям отдыха и оздоровления», — сказала она, добавив, что это обязательные ключевые требования сейчас.

Ранее, 3 июля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что детские оздоровительные кампании стартовали в 20 регионах России. По его словам, они будут запускаться, опираясь на показатели эпидемиологической ситуации регионов по COVID-19.

Приоритетом, по мнению министра, является безопасность отдыхающих, исходя из которой каждый регион самостоятельно будет принимать самостоятельно решение о старте оздоровительной кампании.

26 июня Кравцов анонсировал начало работы детских лагерей во многих регионах России до 6 июля.

В том же месяце в Роспотребнадзоре разрешили детям и сотрудникам летних лагерей не носить медицинские или гигиенические маски и защитные перчатки. Послабления не коснулись сотрудников пищеблоков учреждения.