Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
В Кремле оценили перспективы возобновления международного авиасообщения
Общество
ЦИК обсудит возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью
Общество
В Подмосковье впервые за три месяца выявили менее 200 случаев COVID-19
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Общество
ФСБ задержала в Крыму семерых террористов «Хизб ут-Тахрир»

В Минпросвещения назвали число открытых детских лагерей в России

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 540 детских лагерей работают в России в настоящий момент. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей российского Министерства просвещения Лариса Фальковская в рамках круглого стола, посвященного запуску проекта «Родительский университет» 7 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Там, где относительно благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка», — уточнила Фальковская.

Чиновница отметила, что часть из этих лагерей работает уже как минимум неделю, при этом соблюдаются все необходимые меры безопасности, передает ТАСС. «За этим очень пристально следят все наши коллеги — начальники лагерей, медицинские работники прикреплены к организациям отдыха и оздоровления», — сказала она, добавив, что это обязательные ключевые требования сейчас.

Ранее, 3 июля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что детские оздоровительные кампании стартовали в 20 регионах России. По его словам, они будут запускаться, опираясь на показатели эпидемиологической ситуации регионов по COVID-19.

Приоритетом, по мнению министра, является безопасность отдыхающих, исходя из которой каждый регион самостоятельно будет принимать самостоятельно решение о старте оздоровительной кампании.

26 июня Кравцов анонсировал начало работы детских лагерей во многих регионах России до 6 июля.

В том же месяце в Роспотребнадзоре разрешили детям и сотрудникам летних лагерей не носить медицинские или гигиенические маски и защитные перчатки. Послабления не коснулись сотрудников пищеблоков учреждения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020