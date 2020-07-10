Пилот «Формулы-1» Райконен объяснил отказ преклонять колено

Финский пилот «Формулы-1», представляющий команду Alfa Romeo, Кими Райконен объяснил отказ преклонять колено в рамках акции против расизма перед стартом первого в сезоне заезда на Гран-при Австрии.

5 июля гонщики вышли на старт в майках с надписью «Конец расизму», а затем встали на одно колено. Отказались проявлять солидарность таким образом Райконен, россиянин Даниил Квят (Alpha Tauri), Антонио Джовинацци (Alfa Romeo), Карлос Сайнс из McLaren, Макс Ферстаппен (Red Bull), Шарль Леклер (Ferrari), пишет «Газета.ру».

По словам Райконена, все команды и пилоты имеют право поступать так, как считают правильным.

«Конечно, мы все против расизма. И я более чем рад помогать в таких вопросах, но каждый человек поступает так, как ему наиболее комфортно», — цитирует его Motorsport.

Ранее свое мнение по данному вопросу высказал и Квят. Он подчеркнул, что преклонение колен противоречит русскому менталитету и предложение такого рода было ему не понятно.