Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила о бесконечном удивлении России от американского оружия
Политика
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
Мир
Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии
Общество
Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

Пилот «Формулы-1» Райконен объяснил отказ преклонять колено

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финский пилот «Формулы-1», представляющий команду Alfa Romeo, Кими Райконен объяснил отказ преклонять колено в рамках акции против расизма перед стартом первого в сезоне заезда на Гран-при Австрии.

Споры по колено: как политические акции разобщают «Формулу-1»
Даниил Квят вместе с пятью коллегами воспользовался правом не участвовать в коллективной акции борцов за расовое равноправие

5 июля гонщики вышли на старт в майках с надписью «Конец расизму», а затем встали на одно колено. Отказались проявлять солидарность таким образом Райконен, россиянин Даниил Квят (Alpha Tauri), Антонио Джовинацци (Alfa Romeo), Карлос Сайнс из McLaren, Макс Ферстаппен (Red Bull), Шарль Леклер (Ferrari), пишет «Газета.ру».

По словам Райконена, все команды и пилоты имеют право поступать так, как считают правильным.

«Конечно, мы все против расизма. И я более чем рад помогать в таких вопросах, но каждый человек поступает так, как ему наиболее комфортно», — цитирует его Motorsport.

Ранее свое мнение по данному вопросу высказал и Квят. Он подчеркнул, что преклонение колен противоречит русскому менталитету и предложение такого рода было ему не понятно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020