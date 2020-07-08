Гонщик Квят объяснил отказ встать на колени на акции против расизма

Преклонение колена противоречит русскому менталитету, заявил в среду, 8 июля, российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят.

Таким образом гонщик прокомментировал свой отказ опуститься на колени в рамках акции против расизма в Австрии 5 июля перед стартом заезда первого этапа соревнований. При этом пилот подчеркнул, что поддерживает движение.

«Когда предложили встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед родиной, флагом, Богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью End Racism (положите конец расизму)», — цитирует слова гонщика ТАСС.

Квят, выступающий за «Альфа Таури», был не единственным гонщиком, отказавшимся встать на колени. Не поддержали жест и испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс–младший, пилоты «Альфа Ромео» финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.

6 юля отказ шести гонщиков встать на колени прокомментировал действующий и шестикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes и единственный топовый темнокожий автогонщик Льюис Хэмилтон. Он отметил, что все гонщики осознают существование этой проблемы в спорте, хоть и не солидарны в своих позициях.

В последние несколько недель по всему миру вспыхивают антирасистские акции протеста. Причиной стало убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в США. Тысячи людей выступили против расовой дискриминации, а лозунгом движения стала фраза «Жизни черных важны» (Black lives matter).

Однако очень быстро акции переросли в беспорядки, столкновения с полицией, нападения на белых и осквернение памятников деятелей прошлого.