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Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.

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В июле сын известного американского идеолога времен холодной войны Збигнева Бжезинского озвучил свое предложение в конгрессе. По его словам, расширение Североатлантического альянса за счет Украины и Грузии «заставит» Москву изменить политику.

«Яблоко от яблони… Но это сильно повысило бы риск конфликта между НАТО и Россией. Поэтому в Париже и Берлине не хотят включать Украину в альянс. Опасные игры», — отметил 10 июля Пушков в Twitter.

В последние годы Тбилиси и Киев заявляют о планах стать частью НАТО. 12 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна получила расширенные возможности от альянса.

Кроме того, с 2016 года в украинской конституции закреплено стремление в ЕС и НАТО как основное направление внешней политики.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за расширения альянса к границам РФ и отмечала, что вступление Украины и Грузии в НАТО обострит обстановку в регионе.

7 июля бывший командующий ВС США в Европе генерал Бен Ходжес оценил перспективу военного столкновения НАТО и России из-за Украины.

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