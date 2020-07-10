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Директора океанариума во Владивостоке заключили под стражу

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Cуд во Владивостоке избрал в отношении директора научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Темные воды: директора Приморского океанариума поймали на взятке
По версии следствия, сумма полученных откатов составила 4 млн рублей

Руководителя учреждения задержали при получении 2 млн рублей от посредника коммерческого предприятия, сообщили ИА PrimaMedia в Следственном комитете по Приморскому краю.

«По версии следствия, 30 марта 2020 года подозреваемый получил через посредника от предпринимателя денежные средства — 2 млн рублей — в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения «Приморского океанариума». Спустя время, а именно 8 июля 2020 года, он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника. После совершения преступления подозреваемый и лицо, являющееся посредником, были задержаны сотрудниками ФСБ», — сообщали ранее в СУ СК края.

Женщина, подозреваемая в посредничестве во взяточничестве, пока остается под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, отмечает Vostokmedia. Ведется следствие. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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