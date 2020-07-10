Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году

Создания вакцины от коронавирусной инфекции для детей в текущем году ожидать не приходится, заявила в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности этой вакцины. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», — сказала она.

Как пояснила Попова, у детей действительно формируется иммунитет к коронавирусной инфекции. Говоря о том, легче или тяжелее протекает болезнь у детей, Попова отметила, что сказать об этом уже не так просто, как в начале пандемии.

7 июля специалисты из Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне заявили, что у детей, зараженных коронавирусом, могут проявиться неврологические осложнения, связанные с центральной и периферической нервной системой.

1 июля руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что вакцинацию от коронавируса начнут проводить сначала входящим в группу риска людям, среди которых в первую очередь пожилые старше 60 лет.

По словам эксперта, сейчас вакцину испытывают в основном на военнослужащих среднего возраста, у которых со здоровьем всё в порядке. Чтобы понять, насколько она эффективна для детей и пожилых, нужны дополнительные клинические испытания.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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