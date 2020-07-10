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Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году
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Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Создания вакцины от коронавирусной инфекции для детей в текущем году ожидать не приходится, заявила в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности этой вакцины. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», — сказала она.

Как пояснила Попова, у детей действительно формируется иммунитет к коронавирусной инфекции. Говоря о том, легче или тяжелее протекает болезнь у детей, Попова отметила, что сказать об этом уже не так просто, как в начале пандемии.

7 июля специалисты из Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне заявили, что у детей, зараженных коронавирусом, могут проявиться неврологические осложнения, связанные с центральной и периферической нервной системой.

1 июля руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что вакцинацию от коронавируса начнут проводить сначала входящим в группу риска людям, среди которых в первую очередь пожилые старше 60 лет.

По словам эксперта, сейчас вакцину испытывают в основном на военнослужащих среднего возраста, у которых со здоровьем всё в порядке. Чтобы понять, насколько она эффективна для детей и пожилых, нужны дополнительные клинические испытания.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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