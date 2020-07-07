Обнаружены новые осложнения у детей с коронавирусом

У детей, зараженных коронавирусом, могут проявиться неврологические осложнения, связанные с центральной и периферической нервными системами.

К такому выводу пришли специалисты из Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне.

Как пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование, опубликованное в июне в журнале JAMA Neurology, медики проанализировали состояние госпитализированных детей и выявили мультивоспалительный синдром у многих пациентов.

Так, из 27 пациентов с данными осложнениями, у четырех наблюдались энцефалопатия, головные боли, мозжечковые симптомы, мышечная слабость и снижение рефлексов.

Кроме того, были выявлены изменения в утолщении мозолистого тела во время магнитно-резонансной томографии головного мозга.

При этом многих обследуемых наблюдались невропатические изменения разной степени.

24 июня сообщалось, что специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу о вероятном пожизненном характере последствий перенесенного коронавируса.

Отмечалось, что каждый третий пациент может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.