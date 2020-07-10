Путин заявил об очевидности продолжения экономического противостояния в мире

Экономическое противостояние в мире будет продолжаться. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в пятницу, 10 июля.

«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был показан на телеканале «Россия 1».

Ранее в этот же день главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат и директор департамента по бюджетным вопросам фонда Витор Гаспар заявили, что общий суверенный государственный долг всех стран по итогам 2020 года впервые за всю историю достигнет 101,5% мирового ВВП. Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году. Исключениями станут США и Китай.

В конце июня МВФ скорректировал в худшую сторону прогноз падения мирового ВВП — до 4,9% вместо 3%, которые аналитики предрекали в апреле.