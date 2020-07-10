Голикова призвала россиян прививаться от сезонных инфекций

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян активно прививаться от сезонных инфекций, в том числе от гриппа, а также соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

«Я призываю наших граждан активно включиться в процесс вакцинации от сезонных инфекций, в первую очередь от гриппа. <...> Несмотря на усталость, на то, что сейчас лето и хорошая погода, мы должны продолжать соблюдать, хотя это сложно, социальное дистанцирование и масочный режим», — заявила она в пятницу, 10 июля, в ходе брифинга.

Зампред правительства также высказалась по поводу процесса разработки вакцины от COVID-19, отметив, что Россия идет согласно графику.

«Безусловно, мы очень стараемся подготовить к новому эпидсезону вакцину от новой коронавирусной инфекции. Эта работа активно ведется большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором. Здесь информация дается, мы пока идем в графике, который был утвержден правительством», — сказала она.

8 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране на данный момент в состоянии разработки находятся 17 перспективных вакцин.

6 июля стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.