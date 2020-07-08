Мурашко заявил о добровольности вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

За время пандемии число сторонников вакцинации выросло, заявил министр в эфире канала «Россия 1».

«Люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации», — сказал он.

Сейчас в работе 17 перспективных вакцин, сообщил Мурашко. Работа над ними ведется более активно, чем над другими образцами.

По словам Мурашко, на сегодняшний день в больницах находятся 112 тыс. человек с коронавирусом. То есть, уровень заболеваемости контролируемый, «но он есть».

В июне Мурашко заявил, что после появления вакцины от коронавируса обязательно сделает себе прививку. По его словам, график работы не позволяет ему относиться к здоровью пренебрежительно, а прививки действительно помогают болеть реже.

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