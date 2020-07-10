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Ермак заявил о необходимости провести саммит «нормандской четверки» в ближайшие месяцы

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Фото: ТАСС/Сивков Петр
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Киев настаивает на проведении саммита «нормандской четверки» в ближайшие месяцы. Об этом 10 июля заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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«Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться», — приводит его слова издание «Новое время».

Ермак отметил, что для проведения саммита должны быть соблюдены все договоренности сторон, в первую очередь те, которые касаются безопасности участников.

Ранее, 3 июля, Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

Предыдущая встреча «нормандской четверки» состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. Итогом встречи стало коммюнике, в котором было предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца этого года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

«Нормандский формат» переговоров создали в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

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