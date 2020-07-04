В Киеве оценили встречу советников лидеров стран «нормандского формата»

Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине. Об этом в субботу, 4 июля, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств «нормандского формата», — говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера.

Ранее в ходе встречи участники подтвердили необходимость реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе.

Как уточняется, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» прошла 3 июля в Берлине.Со стороны Украины во встрече участвовали Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны в ней участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

По итогам встречи не удалось принять совместный документ, его проработку продолжат по телефону.

«Нормандский формат» переговоров создали в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.