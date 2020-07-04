Козак высказался по итогу переговоров советников «нормандской четверки»

Политические советники стран «нормандской четверки» приблизились к соглашению по проекту конкретных мер по реализации перемирия в Донбассе. Об этом рассказал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в субботу, 4 июля.

По его словам, у политсоветников состоялся обстоятельный разговор. Козак отметил, что достаточно времени пришлось потратить на прояснение позиции Украины по комплексу мер и Минских соглашений в связи с тем, что последнее время Киев выражал разные позиции по данному вопросу.

«Мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ (Минская группа, Трехсторонняя контактная группа. — Ред.) мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер, не декларации о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретные механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации», — добавил он.

При этом окончательный документ принят не был, так как стороны не сумели согласовать его в деталях. Обсуждение продолжится по телефону, пишет «РИА Новости».

Ранее 3 июля сообщалось, что Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников стран — участниц нормандского формата.

15 июня полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов рассказал, что делегация Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами, относящимися к Минским соглашениям.

При этом ранее руководство Украины, включая заявления президента страны Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, всегда подтверждало, что комплекс мер по урегулированию конфликта на территории Донбасса безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и ДНР и ЛНР, добавил полпред.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.