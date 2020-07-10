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Москва не получала уведомлений от Амстердама об иске в ЕСПЧ по MH17

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Фото: Global Look Press/Alexander Ermochenko
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Москва не получала официальных уведомлений от Амстердама об иске в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе. Об этом 10 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Официальных уведомлений не поступало» — сказала она.

Ранее в пятницу на официальном сайте МИД Нидерландов появилось сообщение о том, что правительство страны приняло решение подать иск в ЕСПЧ к России в связи с приписываемой ей ролью в крушении MH17.

Ранее, 3 июля стало известно, что голландский суд отказал защите в просьбе перевести все материалы дела MH17 на русский язык.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследовала ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

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