Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года

11 июля вступает в силу приказ МВД, продлевающий до конца года действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Речь идет о документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. Документы останутся действующими до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пятницу, 10 июля, в пресс-центре МВД России.

Кроме этого, для граждан, которые достигли 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но еще не получили паспорта, документом, удостоверяющим личность, будет считаться свидетельство о рождениии.

Водители могли поменять права во время введения карантинных мер из-за распространения коронавируса, записавшись через сайт госуслуг, уточняет телеканал «360».

Однако президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ, в соответствии с которым документы, у которых истек срок действия с 1 февраля по 15 июля, останутся действующими до их замены. Это было сделано ради сохранения здоровья граждан, чтобы они лишний раз не посещали официальные учреждения.

Приказ не распространяется на водителей, чьи права стали недействительны с 16 июля, сообщает телеканал «Звезда». В случае остановки такого автомобилиста полицией, его ждет штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Машину отправят на штрафстоянку.

9 июля «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил изменить размер некоторых автомобильных штрафов. По словам главы рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, за проезд на красный свет предлагается наказывать штрафом не в 1 тыс., а в 5 тыс. рублей.