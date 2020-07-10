Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Минюсте отвергли обвинения в адрес России по делу о крушении MH17
Общество
Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года
Происшествия
Движение на ТТК затруднено из-за массового ДТП в Гагаринском тоннеле
Туризм
Голикова назвала дату начала процесса снятия ограничений на заграничные полеты
Мир
Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»
Сюжет:

Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

11 июля вступает в силу приказ МВД, продлевающий до конца года действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Речь идет о документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. Документы останутся действующими до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пятницу, 10 июля, в пресс-центре МВД России.

Пока выдыхаем: какие нововведения и когда ждут автовладельцев
С 1 июля должны были вступить в силу несколько серьезных изменений для водителей, но сроки введения большинства из них решили перенести

Кроме этого, для граждан, которые достигли 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но еще не получили паспорта, документом, удостоверяющим личность, будет считаться свидетельство о рождениии.

Водители могли поменять права во время введения карантинных мер из-за распространения коронавируса, записавшись через сайт госуслуг, уточняет телеканал «360».

Однако президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ, в соответствии с которым документы, у которых истек срок действия с 1 февраля по 15 июля, останутся действующими до их замены. Это было сделано ради сохранения здоровья граждан, чтобы они лишний раз не посещали официальные учреждения.

Приказ не распространяется на водителей, чьи права стали недействительны с 16 июля, сообщает телеканал «Звезда». В случае остановки такого автомобилиста полицией, его ждет штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Машину отправят на штрафстоянку.

9 июля «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил изменить размер некоторых автомобильных штрафов. По словам главы рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, за проезд на красный свет предлагается наказывать штрафом не в 1 тыс., а в 5 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020