В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Общероссийский народный фронт предложил изменить размер некоторых автомобильных штрафов. Как рассказал глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, например, за проезд на красный свет стоит наказывать штрафом не в 1 тыс., а в 5 тыс. рублей.

При этом штраф за грязные номера предлагается наоборот уменьшить и ограничиться предупреждением. А вот за установку поддельных номеров эксперты советуют взимать 5 тыс. рублей, а не 2 тыс. как сейчас.

Отдельно специалисты разобрали возможные штрафы за нарушение скоростного режима, пишет «РИА Новости» 9 июля.

Так, за превышение скорости на 40-60 км/ч предлагается наказывать суммой в 2,5 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), а повторное нарушение уже будет «стоить» 5 тыс.

«На более 60 км/ч — пять тысяч (сейчас 1,5 тыс.) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч», — отметили в ОНФ.

Штрафовать на 5 тыс. предлагается и велосипедистов, находящихся в нетрезвом состоянии.

В мае депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе ГИБДД предоставить водителям, впервые нарушившим ПДД, возможность самим выбрать наказание. По его словам, если наказание допускает штраф или лишение водительских прав, то автомобилисту следует самому выбрать, как отвечать за проступок.