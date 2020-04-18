Путин подписал указ о продлении действий паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля 18 апреля.

Кроме этого, для граждан, которые достигли 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но еще не получили паспорта, документом, удостоверяющим личность, будет считаться свидетельство о рождениии.

Такие меры приняты в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 18 апреля, всего в России с начала пандемии выявлено почти 38,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 313 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

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