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В ОНФ предложили запретить эксплуатацию автомобилей без ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Общественный народный фронт» (ОНФ) выступил с предложением запретить эксплуатацию автомобилей без оформленных полисов ОСАГО. Активисты хотят включить эту норму в новый КоАП. Об этом 10 июля сообщает Autonews.

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В настоящее время за езду без ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей. Получивший его водитель имеет право продолжить движение.

Эксперты ОНФ считают, что за отсутствие ОСАГО необходимо отправлять автомобиль на штрафстоянку, откуда его можно будет забрать только после оформления страховки.

По данным ОНФ, в России около 20% автомобилистов не оформляют полис «автогражданки».

7 июля сообщалось, что в Российском союзе автостраховщиков (РСА) назвали города, где сильнее всего снизится территориальный коэффициент для расчета ОСАГО.

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