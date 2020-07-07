Названы города с максимальным снижением тарифного коэффициента ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) назвали города, где сильнее всего снизится территориальный коэффициент для расчета ОСАГО. Как сообщает 7 июля пресс-служба РСА, новое правило начнет действовать с 24 августа 2020 года.

Территориальный коэффициент (КТ) — это величина, которая зависит от места, где зарегистрирован собственник транспортного средства. Коэффициент определяется исходя из количества зарегистрированных машин в регионе, уровня плотности населения, аварийности в данной местности. Коэффициент может быть как повышающим, так и понижающим.

Так, сильнее всего — на 5,2%, с нынешних 2,1 до 1,99, — снизится территориальный коэффициент в Мурманске и Челябинске. С нынешних 2 до 1,9 снизится значение коэффициента в Москве, Перми и Казани. На 4,7%, с 1,9 до 1,81, коэффициент снизится в Кемерово.

В 11 российских городах территориальный коэффициент снизится на 4,4% — с 1,8 до 1,72. Это Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Новокузнецк, Новороссийск, Архангельск, Ростов-на-Дону, Иваново.

На 4,1% — с 1,7 до 1,63 — территориальный коэффициент станет ниже в Московской области, Новосибирске и Хабаровске. На 3,8% — с 1,6 до 1,54 — территориальный коэффициент уменьшится в Самаре.

6 июля сообщалось, что Центробанк планирует расширить тарифный коридор ОСАГО в сторону повышения и понижения. На сегодня минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублям, а максимальное — 4942 рублям. По новым правилам минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей.