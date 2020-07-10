Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Государственный совет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Об этом 10 июля сообщил телеканал CNN Turk.

Таким образом Госсовет отменяет решение Совета министров от 24 ноября 1934 года о превращении собора в музей.

Ранее в пятницу в ЮНЕСКО призвали Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. В организации отметили, что для изменений подобного рода государству для начала нужно уведомить ЮНЕСКО и в случае необходимости попросить проверку у Комитета всемирного наследия.

Кроме того, против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео, а также Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу Софийского собора.

Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Примерно тысячу лет он являлся самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году был признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.