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Экскурсии по старейшему кладбищу возобновляются в Туле

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В Туле вновь открываются экскурсии по Всехсвятскому кладбищу. Они будут проходить каждую пятницу в 18:00. Билеты продается через интернет, в электронном виде. Сама экскурсия будет длиться около 1,5 часа. Цена билета — 200 рублей.

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Как пишут «Тульские известия», из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации группы должны быть не более пяти человек. Туристам рекомендуют приходить в удобной обуви, закрытой одежде и с фонариками.

В маршрут включили самые интересные надгробия, которые выполнены в различных техниках. Это и белокаменная резьба, и мрамор, и чугунное литье, и ковка. Они позволяют составить представление о развитии подобного вида искусства.

Всехсвятское кладбище является в Туле старейшим и крупнейшим из исторических кладбищ. Оно было основано в 1772 году. Его площадь — 34 га. Здесь есть не только православные захоронения, но и могилы старообрядцев, лютеран и католиков.

7 июля, во время очередного этапа снятия ограничений, в Туле разрешили открыть торговые центры. Магазины возобновили работу вне зависимости от площади залов.

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