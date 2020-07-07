Торговые центры открываются в Тульской области

В Тульской области принято решение об открытии торговых центров. Магазины возобновляют работу вне зависимости от площади залов.

Соответствующие изменения внесены в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с режимом повышенной готовности во время распространения коронавируса. Об этом сообщают «Тульские известия». В регионе возобновляют работу торговые центры. При этом до 13 июля продлен запрет на проведение массовых мероприятий.

Также пока приостановлена работа развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания, предприятий общепита.

В начале июля в Туле сняли ограничение на проведение церемоний бракосочетания с участием гостей. В зависимости от площади торжественного зала допустимо от восьми до десяти гостей на свадьбе. С 29 июня в регионе разрешили работу ярмарок и непродовольственных рынков.