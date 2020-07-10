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Yota устранила неполадки после сбоя

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Сервисы российского сотового оператора Yota возобновили свою работу после кратковременного сбоя. Об этом в пятницу, 10 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Неполадки устранены, все сервисы работают в штатном режиме», — заверили в компании.

Ранее в этот же день в работе сети Yota возникли неполадки. По данным сайта Downdetector, перебои начались около 8:29 мск.

В основном россияне испытывали проблемы с подключением к интернету (93%) и при попытке доступа к веб-сайту (6%).

Также в пятницу пользователи мобильной операционной системы iOS сообщили, что сбои произошли в работе сервисов компании «Яндекс» — приложениях «Карты» и «Навигатор».

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