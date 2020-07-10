Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросило продлить арест фигурантам дела Фургала
Авто
Лукашенко пообещал белорусам электромобиль собственного производства
Общество
ЕГЭ по профильной математике прошел без нарушений
Общество
Вирусолог озвучил сроки восстановления иммунитета после коронавируса
Мир
На Украине завели еще четыре дела в отношении Порошенко

Пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса»

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи мобильной операционной системы iOS сообщили, что в работе сервисов компании «Яндекс» — приложениях «Карты» и «Навигатор» — произошли сбои.

По данным радиостанции «Говорит Москва», невозможно проложить маршрут или указать необходимую пользователю точку. На мобильной операционной системе Android эти сервисы работают исправно.

Согласно данным сайта Downdetector на 14:53 мск пятницы, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, неполадки начались около 13:04 мск. Неисправности наблюдаются в том числе в работе сайта компании, почты и «Яндекс.Денег».

Ранее, 7 июля, пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе сервисов компании, в том числе почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». Неполадки наблюдались около 15:30 мск, в основном в России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020