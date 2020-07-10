Пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса»

Пользователи мобильной операционной системы iOS сообщили, что в работе сервисов компании «Яндекс» — приложениях «Карты» и «Навигатор» — произошли сбои.

По данным радиостанции «Говорит Москва», невозможно проложить маршрут или указать необходимую пользователю точку. На мобильной операционной системе Android эти сервисы работают исправно.

Согласно данным сайта Downdetector на 14:53 мск пятницы, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, неполадки начались около 13:04 мск. Неисправности наблюдаются в том числе в работе сайта компании, почты и «Яндекс.Денег».

Ранее, 7 июля, пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе сервисов компании, в том числе почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». Неполадки наблюдались около 15:30 мск, в основном в России.