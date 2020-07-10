Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на сбои в работе сети

Пользователи пожаловались на сбои в сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.

— Мегафон отключился во всем городе, возможно, по всей России, кто компенсирует ущерб от данного отключения, который уже в данную минуту несут физические и юридические лица, — написал пользователь Никита Коваль.

По данным с сайта Downdetector, сбой наблюдался в период с 9 до 10.45 часов 10 июля. С проблемами в работе мобильного интернета или голосовой связи столкнулись абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Калининграда, Череповца, Иваново, Ярославля, Твери и Смоленска.

В пресс-службе «Мегафона» «Известиям» сообщили, что утром у ряда абонентов в городах на северо-западе страны наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены, добавили в компании. «Известия» также направили запрос в Yota.