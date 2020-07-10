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Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме под Кировском

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Фото: СК РФ по Кировской области
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Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования трех человек в результате взрыва газа в пятницу в трехэтажном кирпичном доме в поселке Кикнур. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону 10 июля.

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Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть».

По данным следствия, 9 июля в квартире, где произошел хлопок, заменяли приборы учета бытового газа. «В офисе Кикнурского участка ООО «Газэнергосеть Киров» следователями проведен обыск, изъята документация, связанная с установкой и заменой газового оборудования», — говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы, после разбора завалов газовое оборудование и приборы учета изымут.

Взрыв газа произошел в пятницу утром. В результате обрушились перекрытия первого этажа. Пожара после хлопка не было. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

По данным регионального управления МЧС, из многоквартирного дома эвакуировали 16 человек. Людей разместили в местной гостинице и у родственников.

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