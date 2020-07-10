Взрыв газа произошел в Кировской области

Взрыв газа произошел в поселке Кикнут Кировской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.

Взрыв произошел в 6:30 утра 10 июля в квартире многоквартирного дома. Пожара после него не было.

По информации «РИА Новости», в результате ЧП погиб один человек, 16 эвакуированы. Из-за взрыва обрушились перекрытия первого этажа.

9 июля в Вышнем Волочке (Тверская область) при взрыве газа в квартире погибла женщина. Также из здания эвакуировали 12 человек.