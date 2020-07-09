Женщина погибла при взрыве газа в Вышнем Волочке

Взрыв газа произошел в жилом доме в Вышнем Волочке (Тверская область). В результате происшествия погибла женщина.

ЧП произошло в 14:24 в доме на улице 9 января. Возник пожар площадью 5 кв. м, передает РЕН ТВ. Возгорание ликвидировано.

Также известно, что из дома эвакуировали 12 человек. Другие подробности выясняются.

6 июля источник сообщил о взрыве газа в жилом доме в подмосковном Щелково, произошедшем во время ремонта газовой плиты. Позже в МЧС заявили, что взрыва не было, был только пожар.