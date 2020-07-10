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Вирусолог озвучил сроки восстановления иммунитета после коронавируса
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Вирусолог озвучил сроки восстановления иммунитета после коронавируса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Лимфопения — временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови, являющаяся типичным симптомом у переболевших коронавирусной инфекцией, — достаточно частое явление. Такое мнение высказал в пятницу, 10 июля, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета
Защитная система организма не восстанавливается даже спустя 11 недель после выздоровления

По его словам, такая лимфопения возможна после ряда вирусных заболеваний, однако это достаточно быстро восстанавливается.

«Лимфопения, конечно, это нехорошая вещь, потому что лейкоциты — это часть иммунной системы, они борются с бактериями, это клетки, которые вырабатывают антитела. Так что лимфопения — это показатель снижения иммунитета, но это временная вещь, характерная не только для коронавирусов. Восстановление лейкоцитов может занимать дни или недели», — сказал Альштейн в беседе с НСН.

Если же лимфопения держится дольше, необходимо медицинское вмешательство. Ускорить восстановления числа лейкоцитов можно, например, с помощью витаминов.

Ранее в этот же день сообщалось, что ученые из Института вирусологии Уханя опубликовали препринт научной статьи, в которой говорится о проведенном исследовании воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет, сообщает телеканал «360». Они изучили состояние 55 вылечившихся от коронавируса пациентов, чтобы узнать, как со временем изменяется число иммунных клеток в их крови. Исследователи выяснили, что при поражении коронавирусом иммунитет хоть и длительно, но восстанавливается, чего нельзя сказать о иммунитете больных СПИДом — у них повреждение иммунной системы носит необратимый характер.

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