Вирусолог озвучил сроки восстановления иммунитета после коронавируса

Лимфопения — временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови, являющаяся типичным симптомом у переболевших коронавирусной инфекцией, — достаточно частое явление. Такое мнение высказал в пятницу, 10 июля, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По его словам, такая лимфопения возможна после ряда вирусных заболеваний, однако это достаточно быстро восстанавливается.

«Лимфопения, конечно, это нехорошая вещь, потому что лейкоциты — это часть иммунной системы, они борются с бактериями, это клетки, которые вырабатывают антитела. Так что лимфопения — это показатель снижения иммунитета, но это временная вещь, характерная не только для коронавирусов. Восстановление лейкоцитов может занимать дни или недели», — сказал Альштейн в беседе с НСН.

Если же лимфопения держится дольше, необходимо медицинское вмешательство. Ускорить восстановления числа лейкоцитов можно, например, с помощью витаминов.

Ранее в этот же день сообщалось, что ученые из Института вирусологии Уханя опубликовали препринт научной статьи, в которой говорится о проведенном исследовании воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет, сообщает телеканал «360». Они изучили состояние 55 вылечившихся от коронавируса пациентов, чтобы узнать, как со временем изменяется число иммунных клеток в их крови. Исследователи выяснили, что при поражении коронавирусом иммунитет хоть и длительно, но восстанавливается, чего нельзя сказать о иммунитете больных СПИДом — у них повреждение иммунной системы носит необратимый характер.